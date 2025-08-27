Un grav accident de circulație a avut loc în zorii zilei de 27 august, în apropierea comunei Manoleasa din județul Botoșani, pe Drumul Național 24C. În urma unei coliziuni puternice între două autoturisme, trei persoane au rămas captive între fiarele contorsionate. Forțele de intervenție au reușit descarcerarea acestora, însă, pentru un tânăr de 20 de ani nu s-a mai putut face nimic, cadrele medicale declarând decesul acestuia. Alte cinci persoane, cu politraumatisme severe au fost transportate la Unități de Primire Urgențe din județul Botoșani.

„La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Stației Săveni, cu o autospecială de stingere și descarcerare, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă SMURD, două echipaje de prim ajutor SMURD, precum și trei ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

În urma impactului dintre două autoturisme, trei persoane au rămas încarcerate. Pompierii au acționat pentru eliberarea acestora, însă, din nefericire, pentru un tânăr de 20 de ani nu s-a mai putut face nimic, medicii fiind nevoiți să declare decesul la fața locului. Celelalte cinci victime, cu vârste cuprinse între 18 și 52 de ani, au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.

De asemenea, pompierii au acționat pentru înlăturarea pericolului de incendiu, prin deconectarea bornelor bateriilor celor două autovehicule.

Pentru a preveni astfel de tragedii, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Nicolae Iorga” al județului Botoșani reamintește conducătorilor auto importanța respectării regulilor de circulație, a adaptării vitezei la condițiile de drum și a unei conduite prudente la volan, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic”, a transmis locotenent Dorina Lupu, purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani.

Angela Croitoru

Foto: ISU Botoșani