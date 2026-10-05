Botoșani. Un copil și mama lui, transportați la spital în urma unui accident

Un copil în vârstă de 10 ani și mama acestuia au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident produs, în urmă cu puțin timp, pe raza localității Brehuiești, județul Botoșani. În eveniment au fost implicate un autoturism și o autoutilitară.

La locul accidentului au intervenit pompierii Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și ambulanța de terapie intensivă mobilă SMURD. La intervenție a participat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Cele două victime au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.

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Foto: ISU Botoșani