Un autoturism marca Citroen, căutat de autoritățile franceze, a fost descoperit de polițiștii botoșăneni pe o stradă din comuna Răchiți.

“Un autoturism dat în urmărire de autoritățile franceze a fost identificat de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, în comuna Răchiți.

Acesta era căutat pentru a fi folosit ca probă într-o procedură penală, iar valoarea sa este de aproximativ 15.000 de euro.

Urmează ca polițiștii botoșăneni să transmită informațiile, prin canalele specifice, autorităților din Franța, pentru a dispune măsurile ce se impun”, precizează inspector principal Delia Neniscu, purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani.

Nu se cunoaște, deocamdată, natura infracțiunii în care a fost implicat autoturismul, dar cel mai probabil acesta a fost furat.

A.C.