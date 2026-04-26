INFRACȚIONALACTUALITATEBOTOȘANI

Botoșani. Un bărbat a fost vizitat de „mascați” după ce a postat un clip cu o armă pe o rețea socială

de Sofronia Gabi

Un bărbat în vârstă de 43 de ani s-a trezit cu luptătorii SAS la ușă după ce a postat pe o rețea de socializare un clip cu o armă, amenințând o altă persoană. S-a întâmplat pe 25 aprilie când oamenii legii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.5 Mihăileni, județul Botoșani, au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară la persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și amenințare, din comuna Vârfu Câmpului.

În urma activităților desfășurate, la locuința unui bărbat de 43 de ani, au fost identificate mai multe bunuri care interesează cauza, printre care și o armă scurtă, tip pistol, de culoare neagră, calibrul 6mm și articole pirotehnice. Bărbatul vizat de polițiști postase pe o rețea de socializare un videoclip în care poartă asupra sa o armă si adresează amenințări altei persoane”, anunță IPJ Botoșani.

Arma a fost ridicată în vederea efectuării unei constatări criminalistice de specialitate pentru a se stabili categoria din care face parte și dacă aceasta este în stare de funcționare. Cercetările au fost extinse și pentru comiterea infracțiunii de deținerea de articole pirotehnice fără drept.

FOTO-VIDEO IPJ Botoșani

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Iași. Fraudă cu fonduri europene de 114.000 euro
Iași. Fraudă cu fonduri europene de 114.000 euro
Articolul următor
Știre actualizată. Moldova răscolită de vânt
Știre actualizată. Moldova răscolită de vânt

Categorii

