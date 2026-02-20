Botoșani. Un bărbat a fost găsit decedat în localitatea Mitoc – polițiștii fac cercetări pentru omor

Un bărbat de 41 de ani, din localitatea Mitoc, județul Botoșani, a fost găsit fără viață în curtea locuinței, cercetările stabilind că acesta a fost ucis. S-a întâmplat pe 19 februarie, după lăsarea întunericului, când un vecin a sunat la numărul unic de urgență 112 și a anunțat nenorocirea. Oamenii legii din cadrul Secției de Poliție nr. 9 Vlăsinești s-au deplasat la fața locului și au stabilit că cele reclamate se confirmă, victima prezentând leziuni incompatibile cu viața.

„În urma activităților desfășurate la fața locului de către echipa complexă a Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, persoana bănuită de comiterea faptei a fost identificată la scurt timp și preluată în custodia poliției, până la finalizarea cercetărilor. Cercetările sunt efectuate sub coordonarea Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani.

Potrivit presei locale suspectul este un tânăr de 25 de ani, se pare din aceeași localitate, cu care victima ar fi avut o altercație. Scandalul dintre cele două părți a degenerat, iar agresorul, mai tânăr și în putere, a lovit bărbatul până ce aceasta nu a mai mișcat. Corpul a fost transportat la Serviciul Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.