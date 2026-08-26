Bărbat urmărit internațional, prins de polițiștii din Neamț
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Botoșani. Un bărbat a fost arestat preventiv, iar o tânără de 18 ani, arestată în lipsă, într-un dosar de trafic de minori

de Sofronia Gabi

Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost arestat preventiv, iar o tânără de 18 ani a fost arestată în lipsă, într-un dosar de trafic de minori și constituirea unui grup infracțional organizat, instrumentat de polițiștii și procurorii DIICOT din Botoșani.
Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2025 – februarie 2026, cei doi, împreună cu alte șase persoane, ar fi exploatat sexual o fată de 16 ani, instituționalizată, și i-ar fi impus practicarea prostituției pentru a obține bani.

Victima ar fi fost adăpostită atât în locuința femeii, dar și la alte adrese aparținând membrilor grupării de criminalitate organizată, unde, prin acte de violență fizică și prin amenințări, inclusiv cu moartea, persoana vătămată ar fi fost determinată să întrețină acte sexuale în schimbul unor sume de bani și bunuri, ulterior însușite de către persoanele cercetate. De asemenea, în schimbul unor foloase patrimoniale, persoanele ar fi transportat victima minoră la domiciliul mai multor clienți, din județul Botoșani, dar și în alte locuri solicitate de aceștia”, au transmis reprezentanții IPJ Botoșani.

În acest caz, trei persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile în data de 24 iunie, iar o alta este cercetată sub control judiciar. De asemenea, la 24 august, un bărbat de 27 de ani a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.
Pe 25 august, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Botoșani a dispus arestarea preventivă a bărbatului de 40 de ani și arestarea în lipsă a tinerei de 18 ani, care se sustrage urmăririi penale.
Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate.

Denisa POPA

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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