Botoșani. Un bărbat a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu mașina

Un bărbat în vârstă de 50 de ani a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu mașina într-un șanț din localitatea Cerbu.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Botoșani, incidentul a avut loc miercuri dimineață, 12 noiembrie, în eveniment fiind implicat un singur autoturism, care a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe cupolă. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Flămânzi, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, precum și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

Aceștia au constatat că șoferul nu era încarcerat. Acesta a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Poliția urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.

Foto: ISU Botoșani