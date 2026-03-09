Botoșani. Un autoturism a ars ca o torță de la un scurtcircuit

Un autoturism care se deplasa pe strada Tulbureni din municipiul Botoșani a luat foc, în urmă cu puțin timp, și chiar dacă pompierii au intervenit imediat mașina a ars în totalitate. Proprietarul mașinii a încercat să stingă incendiul, dar nu a reușit, iar alarma a fost dată de un trecător care a observat flăcările și a sunat la 112. „La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere. Aceștia au constatat faptul că autoturismul ardea în totalitate”, anunță ISU Botoșani.

Din fericire nu au fost persoane rănite, dar pagubele materiale sunt considerabile. Specialiștii au cercetat și au ajuns la concluzia că, cel mai probabil, cauza a fost un scurtcircuit electric. Pentru a preveni incendiile auto pompierii militari recomandă să verificați instalația electrică și să vă asigurați că echipamentele de iluminat electric nu sunt defecte sau neizolate. Verificați dacă apar eventuale scurgeri de carburanți sau lubrifianți, nu faceți improvizații la instalația electrică și controlați perioada de valabilitate a stingătorului din autovehicul.