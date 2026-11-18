Parchetul General a finalizat urmărirea penală și a trimis în judecată un ucrainean acuzat că a intermediat obținerea de acte românești pentru 838 cetățeni ucraineni și ruși. Bărbatul nu a fost găsit, fiind arestat în lipsă, pe numele lui fiind emis un mandat european de arestare și o cerere de dare în urmărire internațională. Acesta este acuzat de complicitate la dare de mită, la fals informatic și la fals în înscrisuri sub semnătură privată. „În perioada 01.07-30.10.2024, inculpatul a ajutat cetățeni ucraineni/ai Federației Ruse, care dobândiseră cetățenia română și doreau fie stabilirea domiciliului din străinătate pe teritoriul României, fie mutarea la o altă adresă de domiciliu, să obțină eliberarea unor cărți de identitate românești neconforme realității.

În acest sens, inculpatul a dat diferite sume de bani, direct sau prin intermediari, unor funcționari publici din cadrul Primăriei Vârfu Câmpului și din cadrul Serviciului de evidență a populației Vârfu Câmpului, județul Botoșani, pentru îndeplinirea defectuoasă a îndatoririlor de serviciu, în legătură cu primirea, verificarea, implementarea datelor în Registrul Național de Evidență a Persoanelor. De asemenea, inculpatul a dat bani și proprietarilor unor imobile, pentru ca aceștia să fie dispuși să ia în spațiu cetățeni ucraineni/ai Federației Ruse, cunoscând că aceștia nu locuiesc și nu vor locui niciodată la adresele respective”, anunță Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

În perioada aprilie 2023 – aprilie 2024, a falsificat 660 de contracte de subînchiriere a 120 de imobile care nu îi aparțineau și pentru care anterior nu încheiase contracte de închiriere (425 contracte încheiate în 2023 și 235 încheiate în 2024). Contractele erau încheiate fictiv, în numele unei societăți comerciale, cu cetățeni de origine din Federația Rusă sau Ucraina, fiind depuse ulterior la cele 670 de cereri înregistrate la SPCLEP Bucecea, județul Botoșani, pentru stabilirea fictivă a domiciliului pentru 759 de persoane din străinătate în Bucecea. Beneficiarii nu locuiseră și nu urmau să locuiască vreodată la adresa respectivă, imobilele stabilite ca domiciliu neexistând sau fiind în stare avansată de degradare, nelocuibile, proprietarii nedându-și acordul în acest sens (amănunte aici ).

„Totodată, prin depunerea actelor necesare pentru eliberarea cărții de identitate, inculpatul i-a ajutat pe funcționarii din cadrul celor două servicii de evidență a populației menționate să introducă, fără drept, în sistemul informatic integrat RNEP, date neconforme realității, care se referă la domiciliul persoanei, cunoscând că este fictiv, dar și cu privire la alte atribute de identificare ale persoanei, respectiv nume, prenume, data nașterii, locul nașterii (80 de acte materiale de complicitate la fals informatic corespunzătoare numărului de persoane care au obținut cărți de identitate la SPCLEP Vârfu Câmpului și 759 de acte materiale corespunzătoare celor care au obținut cărți de identitate la SPCLEP Bucecea)”, mai arată sursa citată. S-a dispus confiscarea sumei de 83.900 euro, bani obținuți din activitatea de intermediere.

În același dosar o femeie din Ucraina a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției pentru infracțiuni de fals și dare de mită A fost stabilită o pedeapsă de 1 an și 10 luni închisoare, cu suspendare, plus o amendă penală de 15.000 de lei. Rechizitoriul și acordul de recunoaștere a vinovăției au fost transmise Tribunalului Botoșani. „Menționăm că în aceeași cauză, în anul 2025, au mai fost încheiate 4 acorduri de recunoaștere a vinovăției cu 4 inculpați, în calitate de intermediari pentru obținerea de documente românești, sub aspectul complicității la dare de mită în formă continuată și al complicității la fals în declarații în formă continuată, în sarcina acestora stabilindu-se pedepse de până la 2 ani și 6 luni de închisoare, cu suspendarea executării și termen de supraveghere de 3 ani”, spun procurorii.