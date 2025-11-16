Botoșani: trei răniți după ce un tractor s-a răsturnat în șanț

Trei bărbați au ajuns la spital după tractorul în care se aflau s-a răsturnat într-un șanț, în localitatea Suharău din județul Botoșani. Accidentul a avut loc în noaptea de 15/16 noiembrie și a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112 înregistrat în dispeceratul ISU Botoșani puțin după ora 01:00. Au intervenit militarii din cadrul Punctului de Lucru Darabani și Detașamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, o ambulanță SMURD, precum și două echipaje aparținând Serviciului Județean de Ambulanță.

„Salvatorii au constatat faptul că nu erau persoane încarcerate. Cele trei persoane care erau în tractor în momentul producerii evenimentului au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate. Pompierii au acționat pentru înlăturarea pericolului de incendiu”, anunță ISU Botoșani. Pentru a preveni astfel de evenimente instituția recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență la volan și să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic.

FOTO: ISU Botoșani