Stiri fierbintiACTUALITATEBOTOȘANI

Botoșani: trei răniți după ce un tractor s-a răsturnat în șanț

de Sofronia Gabi

Trei bărbați au ajuns la spital după tractorul în care se aflau s-a răsturnat într-un șanț, în localitatea Suharău din județul Botoșani. Accidentul a avut loc în noaptea de 15/16 noiembrie și a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112 înregistrat în dispeceratul ISU Botoșani puțin după ora 01:00. Au intervenit militarii din cadrul Punctului de Lucru Darabani și Detașamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, o ambulanță SMURD, precum și două echipaje aparținând Serviciului Județean de Ambulanță.Botoșani: trei răniți după ce un tractor s-a răsturnat în șanț

Salvatorii au constatat faptul că nu erau persoane încarcerate. Cele trei persoane care erau în tractor în momentul producerii evenimentului au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate. Pompierii au acționat pentru înlăturarea pericolului de incendiu”, anunță ISU Botoșani. Pentru a preveni astfel de evenimente instituția  recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență la volan și să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic.Botoșani: trei răniți după ce un tractor s-a răsturnat în șanț Botoșani: trei răniți după ce un tractor s-a răsturnat în șanț Botoșani: trei răniți după ce un tractor s-a răsturnat în șanț

FOTO: ISU Botoșani

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
O femeie la conducerea Postului de Jandarmi Montan Vânători-Neamț
Articolul următor
În atenția aspiranților la șoferie: nu mai este nevoie de cazierul judiciar la depunerea dosarului pentru permis

Ultima ora

EDUCATIE

FOTO. Polițiștii, în rândul liceenilor din Săbăoani: oamenii legii au fost însoțiți de câinii polițiști Patrik și Locky

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au...
SOCIAL

În atenția aspiranților la șoferie: nu mai este nevoie de cazierul judiciar la depunerea dosarului pentru permis

Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări anunță că,...
ACTUALITATE

O femeie la conducerea Postului de Jandarmi Montan Vânători-Neamț

O femeie la conducerea Postului de Jandarmi Montan Vânători-Neamț
SOCIAL

Neamț. Asistență ISU pentru aterizarea unui avion ultraușor cu probleme

Un incident mai puțin obișnuit a avut loc în...
CULTURA

180 de ani de la nașterea lui Vasile Conta, „cea mai mare inteligenţă pe care a dat-o până la el neamul românesc”

Vasile Conta s-a născut 15 noiembrie 1845, la Ghindăoani...

Categorii

EDUCATIE

FOTO. Polițiștii, în rândul liceenilor din Săbăoani: oamenii legii au fost însoțiți de câinii polițiști Patrik și Locky

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au...
SOCIAL

În atenția aspiranților la șoferie: nu mai este nevoie de cazierul judiciar la depunerea dosarului pentru permis

Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări anunță că,...
ACTUALITATE

O femeie la conducerea Postului de Jandarmi Montan Vânători-Neamț

O femeie la conducerea Postului de Jandarmi Montan Vânători-Neamț
SOCIAL

Neamț. Asistență ISU pentru aterizarea unui avion ultraușor cu probleme

Un incident mai puțin obișnuit a avut loc în...
CULTURA

180 de ani de la nașterea lui Vasile Conta, „cea mai mare inteligenţă pe care a dat-o până la el neamul românesc”

Vasile Conta s-a născut 15 noiembrie 1845, la Ghindăoani...
EVENIMENT

Foto-Video. Chocolate Saga Iași 2025: Trei zile dulci la Palas Mall, între ciocolată artizanală și artă comestibilă

Chocolate Saga Iași 2025: Trei zile dulci la Palas Mall, între ciocolată artizanală și artă comestibilă
INFRACȚIONAL

Contrabandă cu parfumuri și haine de firmă. Polițiștii au ridicat sute de articole contrafăcute

Contrabandă cu parfumuri și haine de firmă. Polițiștii au ridicat sute de articole contrafăcute
JUSTIŢIE

Bacău: Cinci inspectori de trafic, acuzați că au păgubit statul cu peste 110.000 de lei

Bacău: Cinci inspectori de trafic, acuzați că au păgubit statul cu peste 110.000 de lei
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale