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Cinci persoane au fost transportate la spital în urma unui accident produs în localitatea Curtești, județul Botoșani, în care au fost implicate un autoturism și o autoutilitară.

Trei dintre victime au rămas încarcerate în urma impactului, una în autoutilitară și două în autoturism. Celelalte două persoane au reușit să iasă singure din vehicule.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă. De asemenea, au fost trimise două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță.

Toate cele cinci persoane au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.

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Foto/video: ISU Botoșani