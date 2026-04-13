Botoșani Trei femei rănite într-un carambol la Orășeni Deal
Social BotoșaniACTUALITATEStiri fierbinti

Un accident rutier a avut loc, luni, 13 aprilie, în urmă cu puțin timp (ora 13:15), în localitatea Orășeni Deal, din județul botoșani. În accident au fost implicate trei autoturisme, potrivit informațiilor furnizate de ISU Botoșani.

„La fața locului au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, dar și o ambulanță SAJ. Aceștia au constatat că nu erau persoane încarcerate.

Trei femei, de 41, 62 și 87 de ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital pentru continuarea investigațiilor.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor.

Pentru a preveni astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență la volan și să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic”, a transmis căpitan Dorina Lupu, purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani.

Autor:

Ultima ora

Categorii