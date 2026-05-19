Botoșani. Trei case și o anexă au fost cuprinse de flăcări

Un incendiu violent a izbucnit în după-amiaza zilei de 18 mai, pe o stradă din orașul Săveni, unde trei case și o anexă gospodărească, construite în apropiere una de cealaltă, au fost cuprinse de flăcări.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Botoșani, incendiul a fost observat de pompierii militari din cadrul Stației Săveni, care au intervenit cu două autospeciale de stingere. La sosirea echipajelor, o casă și o anexă ardeau generalizat, iar flăcările se extinseseră deja la acoperișurile altor două locuințe.

Suprafața afectată de incendiu a fost estimată la aproximativ 200 de metri pătrați.

Din cauza amplorii intervenției, forțele de salvare au fost suplimentate cu alte două autospeciale de stingere trimise de la Punctul de Lucru Coțușca și Detașamentul de Pompieri Botoșani.

Pompierii au reușit să lichideze incendiul, intervenția fiind îngreunată de cantitatea mare de materiale combustibile depozitate în podurile locuințelor. Totodată, aceștia au eliminat și pericolul unei explozii, după ce au scos dintr-una dintre încăperile afectate o butelie aflată în interior.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Cauza exactă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști.

Foto-video: ISU Botoșani