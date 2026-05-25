Botoșani. Tragedie în comuna Ripiceni – un bărbat a murit carbonizat

Un bărbat de 77 de ani, din localitatea Ripiceni, și-a pierdut viața în urma unui incendiu care i-a cuprins locuința. S-a întâmplat în zorii zilei de 25 mai, forțele de intervenție fiind anunțate prin apel la numărul unic de urgență 112, de către o vecină care a observat flăcările. Au intervenit pompierii din cadrul Garda de Intervenție Ștefănești, cu o autospecială de stingere, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ripiceni, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

La ajungerea salvatorilor locuința ardea în totalitate, iar tavanul era prăbușit. „Din nefericire, bărbatul a fost găsit decedat într-una dintre încăperi. Cel mai probabil, incendiul s-a produs după ce acesta a adormit în timp ce fuma”, anunță Inspectoratul pentru Situații de urgență Botoșani.

