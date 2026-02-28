Botoșani. Tragedie în Cernești, după ce un bărbat și-a pierdut viața într-un incendiu

O persoană și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit, vineri noaptea, 27 februarie într-o locuință din localitatea Cernești, comuna Todireni, județeul Botoșani. Victima este un bărbat în vârstă de 63 de ani, care nu a mai reușit să iasă din casă înainte ca flăcările să cuprindă întreaga clădire.

Potrivit ISU Botoșani, alarma a fost dată de sora acestuia, care locuiește în apropiere. Femeia a observat incendiul și a sunat imediat la 112 pentru a solicita ajutor.

La fața locului au intervenit pompierii militari de la Garda de Intervenție Trușești, cu două autospeciale de stingere, alături de voluntarii din cadrul Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Todireni și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Albești. De asemenea, la intervenție a participat și un echipaj al Serviciul Județean de Ambulanță Trușești.

Primii ajunși la locul tragediei au fost pompierii voluntari din Todireni. Aceștia au constatat că incendiul se manifesta violent în interiorul casei, cu flacără deschisă și degajări mari de fum, pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați.

Existând informații că proprietarul s-ar afla în interior, salvatorii au început imediat căutările, în paralel cu acțiunea de stingere a focului. Bărbatul a fost găsit într-una dintre camerele locuinței, însă, din nefericire, echipajul medical prezent la fața locului a constatat decesul.

Înainte de sosirea echipajelor de intervenție, o butelie aflată în casă a explodat, ceea ce a favorizat extinderea flăcărilor la întreaga locuință.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.

Video: ISU Botoșani