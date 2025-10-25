Prejudiciu de 200.000 de euro recuperat de polițiștii botoșăneni într-un caz complex de fraudă online
Infracțional BotoșaniACTUALITATEStiri fierbinti

Tentative de înșelăciune cu sume colosale: o tranzacție de 385.000 lei a fost blocată în Neamț, suma fiind restituită victimei

alexandru
de alexandru

Două persoane din județul Botoșani ar fi putut să piardă aproape jumătate de milion de lei după ce au fost victimele unor tentative de fraudă. Din fericire ambii și-au dat seama la timp, au anunțat polițiștii, transferul banilor fiind blocat. „Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani au reușit să oprească două înșelăciuni care ar fi putut produce prejudicii de peste 450 000 de lei. Intervențiile au fost posibile datorită reacției rapide a victimelor, care au realizat la timp că sunt înșelate și au sesizat imediat poliția, precum și datorită colaborării eficiente dintre polițiști și instituțiile bancare implicate”, anunță IPJ Botoșani.

Polițiștii au fost sesizați pe 24 octombrie de către un tânăr de 29 de ani care a realizat că a fost indus în eroare de persoane necunoscute, fiind determinat să contracteze un credit bancar în valoare de 78.000 de lei. El a fost contactat de mai multe persoane care au pretins ca sunt reprezentanți ai unei unități bancare și sub pretextul că pe numele victimei ar exista deja un credit ca urmare a unei fraude, au convins-o pe aceasta să contracteze un alt împrumut, de pe o aplicație ce o avea instalată în telefon, bani pe care, ulterior, să-i transfere într-un cont pus la dispoziție de către autor. Totul s-a întâmplat în timp ce tânărul se afla în convorbire telefonică cu persoanele ce pretindeau a fi de la unități bancare. După ce a făcut împrumutul victima a realizat ca ceva nu este în regulă și a anunțat poliția. Polițiștii au reușit blocarea integrală a sumei de 78.000 de lei, înainte ca banii să fie transferați către autorii fraudei.Tentative de înșelăciune cu sume colosale: o tranzacție de 385.000 lei a fost blocată în Neamț, suma fiind restituită victimei

În aceeași zi anchetatorii au fost sesizați de un bărbat de 72 de ani din municipiul Botoșani, care a realizat că a fost victima unei fraude online, după ce a fost contactat de persoane ce pretindeau a fi reprezentanți ai unei societăți de investiții. Acesta a fost indus în eroare fiind convins să-și desființeze depozitele bancare și să efectueze mai multe transferuri către persoane din cadrul ANAF, pentru o mai bună evidență a conturilor pe care autorii urmau să le administreze pentru victimă. După ce a urmat indicațiile și a efectuat mai multe transferuri bancare, bărbatul a devenit suspicios și a sesizat poliția.

Intervenția promptă a polițiștilor și cooperarea cu instituțiile bancare implicate au permis identificarea rapidă a conturilor beneficiare. Întreaga sumă urma să fie transferată prin mai multe conturi pentru a i se pierde urma, însă a fost blocată în contul unei persoane din Neamț, care a cooperat cu polițiștii și a sistat orice altă tranzacție din conturile sale și a restituit cei 385.000 de lei”, arată sursa citată. Cercetările continuă pentru identificarea tutori persoanelor implicate.

(G. S.)

Autor:

alexandru
alexandruhttp://mesagerulneamt.ro
Articolul precedent
Știre actualizată. Video. Accident la Vânători-Neamț

Ultima ora

ACTUALITATE

Știre actualizată. Video. Accident la Vânători-Neamț

Actualizare: „În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul...
Stiri fierbinti

25 octombrie, ziua cea mai lungă din an: la noapte trecem la ora de iarnă

În noaptea de 25 spre 26 octombrie România trece...
Stiri fierbinti

Încă un accident mortal pe E85 – „drumul morții”

Două persoane și-au pierdut viața, vineri, 24 octombrie, într-un...
Stiri fierbinti

Tragedie la Roznov. Un bărbat a fost găsit înecat în canalul Bistrița

Actualizare: Noi informații au fost furnizate de IPJ Neamț în...
Stiri fierbinti

Incendiu puternic la o locuință din Podoleni

Un incendiu a izbucnit vineri dimineață, în jurul orei...

Categorii

ACTUALITATE

Știre actualizată. Video. Accident la Vânători-Neamț

Actualizare: „În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul...
Stiri fierbinti

25 octombrie, ziua cea mai lungă din an: la noapte trecem la ora de iarnă

În noaptea de 25 spre 26 octombrie România trece...
Stiri fierbinti

Încă un accident mortal pe E85 – „drumul morții”

Două persoane și-au pierdut viața, vineri, 24 octombrie, într-un...
Stiri fierbinti

Tragedie la Roznov. Un bărbat a fost găsit înecat în canalul Bistrița

Actualizare: Noi informații au fost furnizate de IPJ Neamț în...
Stiri fierbinti

Incendiu puternic la o locuință din Podoleni

Un incendiu a izbucnit vineri dimineață, în jurul orei...
Stiri fierbinti

Ursul care făcea probleme la Farcașa a fost împușcat

Locuitorii comunei Farcașa au scăpat de un urs care...
Infracțional Neamț

Persoană rănită într-un accident cu trei autoturisme, la Tarcău

O femeie în vârstă de 73 de ani a...
ACTUALITATE

Un șofer băut a provocat un accident în care a fost implicat un autobuz de transport persoane

Un șofer băut a provocat un accident în care a fost implicat un autobuz de transport persoane
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale