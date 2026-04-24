Botoșani. Tânăr reținut pentru trafic de droguri

Un bărbat de 35 de ani, a fost reținut de procurorii DIICOT Botoșani, după ce a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de droguri de risc și mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. „Din probatoriul administrat până în prezent a reieșit că, în intervalul cuprins septembrie 2025 și aprilie 2026, inculpatul a procurat, deținut și vândut, pe raza municipiului Botoșani, substanțe interzise (canabis și 4CMC), interacțiunea cu clienții realizându-se în zona unei săli de jocuri, frecventată de către acesta”, conform DIICOT.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantități de droguri, iar în urma percheziției efectuate la locuința inculpatului au fost găsite și ridicate peste 70 grame canabis, o parte din cantitate fiind porționată în 20 de doze ambalate în folie de aluminiu, 33 de pachețele, conținând circa 24 grame NEP -substanță psihoactivă, precum și alte mijloace de probă.

A fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Botoșani cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani și cu sprijinul jandarmilor din Inspectoratul Județean de jandarmi Botoșani.

