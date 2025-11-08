Botoșani. Tânăr reținut după ce a furat sute de litri de motorină dintr-un camion parcat

Un tânăr în vârstă de 25 de ani, din comuna Cristinești, județul Botoșani, a fost reținut de polițiștii din Darabani, fiind bănuit că ar fi sustras aproximativ 400 de litri de motorină din rezervorul unui camion parcat în localitatea Hudești.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Botoșani, fapta ar fi fost comisă în noaptea de 5 spre 6 noiembrie.

„La data de 7 noiembrie a.c. polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la locuința persoanei bănuită de comiterea faptei, prilej cu care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor bunuri care prezintă interes în cauză, printre care și recipiente cu conținut de motorină”, au declarat reprezentanții IPJ Botoșani.

Tânărul a fost condus la sediul Poliției Orașului Darabani pentru audieri, iar ulterior, pe numele său a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat, urmând ca anchetatorii să stabilească întreaga activitate infracțională a tânărului.

