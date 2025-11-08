Infracțional BotoșaniACTUALITATEINFRACȚIONAL

Botoșani. Tânăr reținut după ce a furat sute de litri de motorină dintr-un camion parcat

de Popa Denisa

Botoșani. Tânăr reținut după ce a furat sute de litri de motorină dintr-un camion parcatUn tânăr în vârstă de 25 de ani, din comuna Cristinești, județul Botoșani, a fost reținut de polițiștii din Darabani, fiind bănuit că ar fi sustras aproximativ 400 de litri de motorină din rezervorul unui camion parcat în localitatea Hudești.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Botoșani, fapta ar fi fost comisă în noaptea de 5 spre 6 noiembrie.

„La data de 7 noiembrie a.c. polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la locuința persoanei bănuită de comiterea faptei, prilej cu care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor bunuri care prezintă interes în cauză, printre care și recipiente cu conținut de motorină”, au declarat reprezentanții IPJ Botoșani.

Tânărul a fost condus la sediul Poliției Orașului Darabani pentru audieri, iar ulterior, pe numele său a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat, urmând ca anchetatorii să stabilească întreaga activitate infracțională a tânărului.

Foto: IPJ Botoșani

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Două persoane rănite după ce un autoturism a ieșit de pe șosea în Secuienii Noi

Ultima ora

Social Neamț

Două persoane rănite după ce un autoturism a ieșit de pe șosea în Secuienii Noi

Două persoane au fost rănite, vineri seară, 7 noiembrie,...
Stiri fierbinti

Foto. Vânători-Neamț: Un bărbat a suferit arsuri grave într-un incendiu izbucnit la un container

Actualizare: Un comunicat al ISU Neamț a dat mai...
SOCIAL

Atenție: document fals atribuit Băncii Naționale a României

Banca Națională a României (BNR) atrage atenția cetățenilor asupra...
Social Botoșani

Botoșani. Două accidente produse la interval de două minute. Patru persoane au ajuns la spital

Două accidente s-au produs, la interval de mai puțin...
Social Bacau

Bacău. Un bărbat și-a pierdut viața într-un incendiu care i-a mistuit locuința

O persoană și-a pierdut viața, în seara de 7...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale