ACTUALITATEBOTOȘANISOCIAL

Botoșani. Tânăr dispărut din Dorohoi

de Popa Denisa

Familia și polițiștii din Botoșani au început căutările pentru un tânăr în vârstă de 23 de ani, Alexandru Marian Străchinariu (Foto), din municipiul Dorohoi, județul Botoșani.

Băiatul a plecat de acasă sâmbătă, 28 martie, în jurul orei 18:00, și de atunci nu mai răspunde la apelurile telefonice. Cum tânărul nu avea obiceiul să nu-și mai contacteze familia, după ce pleca de acasă, părinții acestuia se gândesc că s-a întâmplat ceva cu el.

Semnalmente:
Înălțime: 189 cm;
Greutate; 70 kg;
Ten alb, ochi albaștri;
Fața ovală;
Părul de culoare șaten deschis.

În momentul în care a plecat de acasă era îmbrăcat cu pantaloni de trening de culoare crem cu inscripția „Love money”, hanorac crem cu glugă neinscripționat și adidași de pânză simpli de culoare alb cu negru.

Persoanele care pot oferi detalii sunt rugate să apeleze Poliția Municipiul Dorohoi, IPJ Botoșani sau numărul unic de urgență 112.

Angela Croitoru

Autor:

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
