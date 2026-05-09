Botoșani. Tânăr arestat pentru trafic de droguri. Vindea canabis către consumatori din oraș

Un tânăr de 28 de ani din Botoșani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii DIICOT au stabilit că acesta ar fi vândut droguri de risc, în special canabis, către consumatori din municipiu.

Anchetatorii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoșani, au documentat activitatea infracțională a suspectului, cercetat pentru trafic de droguri de risc.

Potrivit probelor strânse până în acest moment, pe parcursul anului 2026, bărbatul ar fi procurat, deținut și comercializat canabis către mai mulți consumatori din municipiul Botoșani.

Tot în cadrul anchetei, oamenii legii au stabilit că, în perioada octombrie 2025 – februarie 2026, o altă persoană, care în prezent se sustrage urmăririi penale, ar fi cumpărat droguri de risc de la suspectul de 28 de ani, pe care ulterior le-ar fi vândut tot în municipiul Botoșani.

Mai mult, cercetările au arătat că aceeași persoană ar fi comercializat și substanță cristalină 2-CMC, considerată drog de mare risc.

„Pe parcursul urmăririi penale, au fost indisponibilizate diferite cantități de substanțe interzise, iar, în urma celor 5 percheziții efectuate de către polițiști la data de 6 mai a.c., au fost descoperite și ridicate cântare de precizie, o cantitate de canabis, grindere, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă. La data de 6 mai 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Botoșani au dispus reținerea persoanei de 28 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc. Ieri, 7 mai, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Botoșani a dispus arestarea preventivă a acesteia, pentru 30 de zile, precum și arestarea în lipsă a celeilalte persoane care se sustrage urmăririi penale”, au transmis reprezentanții IPJ Botoșani .

Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani și al polițiștilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Botoșani.

Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

