Botoșani – Tânăr arestat pentru trafic cu substanțe psiho-active

de Croitoru Angela

Un tânăr, în vârstă de 26 de ani, din județul Botoșani, a fost prins în flagrant delict în timp ce transporta, într-un autoturism, 1 kg de substanță cristalină 4-BMC – produs psiho-activ pe care intenționa să îl comercializeze.

Botoșani – Tânăr arestat pentru trafic cu substanțe psiho-activeBărbatul a fost reținut, iar judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului Botoșani a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

„Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoșani, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 26 de ani, cercetat pentru efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psiho-active.

În dimineața de 22 noiembrie 2025, bărbatul a fost prins în flagrant delict de către un echipaj de poliție din cadrul Poliției Orașului Gura Humorului, în timp ce ar fi deținut și transportat aproximativ un kilogram de substanță cristalină 4-BMC (produs psiho-activ), destinată comercializării.

Botoșani – Tânăr arestat pentru trafic cu substanțe psiho-activeLa data de 22 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Botoșani au dispus reținerea bărbatului, iar ulterior, la data de 23 noiembrie 2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Botoșani a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.”

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate Cluj-Napoca și Suceava, Poliției Orașului Gura Humorului, Serviciului Criminalistic – Biroul de cercetare la fața locului și poliției canine din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani.

