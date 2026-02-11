Botoșani. Tânăr arestat pentru pornografie infantilă și coruperea sexuală a minorilor

Un bărbat de 20 de ani, din Botoșani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost pus sub acuzare de către procurorii DIICOT pentru comiterea mai multor infracțiuni. Acesta este cercetat pentru pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor și viol săvârșit asupra unui minor. „Din probatoriul administrat, până în prezent, a reieșit că, în intervalul cuprins între vara anului 2024 și vara anului 2025, bărbatul ar fi determinat o victimă, de 12 ani, membră a familiei sale, să producă și să îi transmită fotografii și videoclipuri în ipostaze sexuale explicite”, anunță DIICOT.

Suspectul ar fi trimis către victima minoră mai multe imagini cu conținut sexual explicit și, profitând de vulnerabilitatea ei, ar fi întreținut acte sexuale cu aceasta. Pe parcursul cercetărilor a avut loc și o percheziție informatică asupra unui dispozitiv de stocare a datelor aparținând bărbatului cercetat, fiind descoperite mai multe materiale pornografice cu minori. Pe 9 februarie acuzatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar a doua zi a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă. „Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, mai arată sursa citată.