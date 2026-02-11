Infracțional BotoșaniINFRACȚIONALStiri fierbinti

Botoșani. Tânăr arestat pentru pornografie infantilă și coruperea sexuală a minorilor

de Sofronia Gabi

Un bărbat de 20 de ani, din Botoșani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost pus sub acuzare de către procurorii DIICOT pentru comiterea mai multor infracțiuni. Acesta este cercetat pentru pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor și viol săvârșit asupra unui minor. „Din probatoriul administrat, până în prezent, a reieșit că, în intervalul cuprins între vara anului 2024 și vara anului 2025, bărbatul ar fi determinat o victimă, de 12 ani, membră a familiei sale, să producă și să îi transmită fotografii și videoclipuri în ipostaze sexuale explicite”, anunță DIICOT.

Suspectul ar fi trimis către victima minoră mai multe imagini cu conținut sexual explicit și, profitând de vulnerabilitatea ei, ar fi întreținut acte sexuale cu aceasta. Pe parcursul cercetărilor a avut loc și o percheziție informatică asupra unui dispozitiv de stocare a datelor aparținând bărbatului cercetat, fiind descoperite mai multe materiale pornografice cu minori. Pe 9 februarie acuzatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar a doua zi a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă. „Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, mai arată sursa citată.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
FOTO. Neamț. 3 incendii de sezon într-o singură zi
Articolul următor
Foto/video. Reparații cu tehnologia IR (infraroșu) pe Varianta Ocolitoare Bacău (A7)

Ultima ora

ADMINISTRAȚIE

Foto/video. Reparații cu tehnologia IR (infraroșu) pe Varianta Ocolitoare Bacău (A7)

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași (DRDP) anunță...
Stiri fierbinti

FOTO. Neamț. 3 incendii de sezon într-o singură zi

Trei gospodării din județul Neamț au fost afectate de...
JUSTIŢIE

CCR amână, din nou, decizia privind reforma pensiilor magistraților

Decizia privind reforma pensiilor speciale ale magistraților a fost,...
Stiri fierbinti

FOTO. Suceava. Persoană decedată într-un incendiu

O persoană și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit la...
SANATATE

Foto. Intervenție chirurgicală reușită, la un pacient cu vârstă înaintată, cu risc de deces ridicat

Un bătrân cu o afecțiune severă a inimii a...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale