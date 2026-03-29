Razie de amploare pe drumurile din Neamț: în câteva ore 14 șoferi au devenit pietoni
Botoșani. Șofer fără permis și băut, reținut de polițiști. Alte zeci de sancțiuni după controale în trafic

O nouă intervenție a polițiștilor botoșăneni scoate în evidență un tipar tot mai frecvent în trafic: conducători auto care urcă la volan fie sub influența alcoolului, fie fără a avea drept legal de a conduce.

Pe 28 martie 2026, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au oprit pentru control, pe strada Octav Onicescu din municipiul Botoșani, un autoturism condus de un bărbat de 42 de ani, din comuna Răchiți. Verificările au arătat că acesta avea permisul de conducere anulat, ca urmare a comiterii unei infracțiuni. Mai mult, testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului.

Un caz similar, dar cu o alcoolemie mai redusă, a fost înregistrat a doua zi, pe 29 martie, la Dorohoi. Polițiștii au oprit un autoturism condus de un bărbat de 56 de ani, din județul Constanța, care emana halenă alcoolică. Testarea a indicat o valoare de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar pe numele acestuia a fost deschis dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

În paralel, polițiștii au desfășurat acțiuni de amploare în teren. La Hlipiceni, pe 28 martie, oamenii legii au legitimat peste 100 de persoane și au controlat 40 de autovehicule, în cadrul unei acțiuni pentru menținerea ordinii publice. În urma controalelor au fost aplicate 40 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 10.000 de lei. Dintre acestea, 38 au vizat abateri la regimul rutier, iar două au fost aplicate transportatorilor care nu au respectat normele privind circulația animalelor.

Tot în aceeași zi, polițiștii Serviciului Rutier Botoșani au organizat o acțiune pentru verificarea legalității transportului de mărfuri. Au fost oprite pentru control 66 de autovehicule, dintre care 15 destinate transportului public de marfă. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 27.000 de lei, o parte dintre acestea vizând direct conducătorii auto.

