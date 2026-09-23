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Botoșani. Șase percheziții într-un dosar de proxenetism. Trei persoane au fost duse la audieri

de Popa Denisa

Polițiștii botoșăneni au efectuat, miercuri dimineață, 23 septembrie, șase percheziții domiciliare într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de proxenetism. Descinderile au avut loc în municipiul Botoșani, la persoane bănuite că ar fi facilitat practicarea prostituției pentru mai multe tinere.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Botoșani: „Din cercetări, a reieșit faptul că persoanele bănuite de comiterea faptei ar fi înlesnit practicarea prostituției pentru tinere, cu vârstele între 21 și 30 de ani, din municipiul Botoșani, facilitându-le legătura cu diferiți bărbați care doreau să beneficieze de aceste servicii, în scopul obținerii de foloase materiale”.

În urma perchezițiilor, polițiștii au identificat și ridicat mai multe bunuri de interes pentru anchetă, printre care dispozitive electronice.
De asemenea, trei persoane au fost conduse la sediul poliției, în baza unor mandate de aducere, pentru audieri.

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul colegilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Serviciului Criminalistic, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și al jandarmilor botoșăneni.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.

Denisa POPA

Foto-video: IPJ Botoșani

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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