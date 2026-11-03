Botoșani. Șase mandate de percheziție la Spitalul Județean – personalul ar fi sustras medicație cu regim special

Șase mandate de percheziție domiciliară au fost puse în executare la sediul unei unități medicale din Botoșani, în cadrul operațiunii „JUPITER 6” anunțată de Parchetul Botoșani. Potrivit presei locale ar fi vorba de Spitalul Județean de Urgență Mavromati. Descinderile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal în care se desfășoară cercetări pentru comiterea infracțiunilor de delapidare, abuz în serviciu, fals intelectual si divulgarea de informații nedestinate publicității.

„În perioada 2024-2026, personal medical ar fi sustras medicație cu regim special din unitatea spitalicească, fără a avea acest drept. De asemenea, ar fi facilitat plata unor drepturi salariale în cazul unor angajați, pentru zilele de repaus, fără ca aceștia să presteze activitatea profesională și ar fi scos din circuit medicație, în scopul justificării unor noi achiziții de la firme agreate”, anunță IPJ Botoșani.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani, în vederea stabilirii întregii situații de fapt și a dispunerii măsurilor legale care se impun. „Facem precizarea că efectuarea perchezițiilor domiciliare reprezintă o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, și nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, mai arată sursa citată.