Botoșani. Pistolar de 63 de ani reținut de polițiști. Avea acasă un mic arsenal, fără acte legale!

Un bărbat, în vârstă de 63 de ani, din comuna Viișoara, județul Botoșani, a fost reținut de polițiști, joi, 26 martie 2026, după ce, în ziua anterioară l-a amenințat cu un pistol pe un consătean.

Polițiștii au fost sesizați de victimă în legătură cu amenințările primite și, în urma percheziției efectuate, astăzi, acasă la agresor, au descoperit un mic arsenal.

“În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că, la data de 25 martie 2026, acesta ar fi amenințat cu un pistol un bărbat, din aceeași localitate.

Prin urmare, la data de 26 martie 2026, polițiștii au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, la locuința bărbatului bănuit de comiterea faptei, prilej cu care au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor, 4 pistoale și cantitatea de peste 1.000 de elemente de muniție, diferite calibre.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a constatat faptul că acesta nu figurează ca posesor de armă”, a transmis IPJ Botoșani.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Botoșani, urmând să răspundă în fața pentru infracțiunile de amenințare și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Acesta urmează să fie prezentat instanței de judecată.

Potrivit Codului Penal actualizat, pentru amenințare, agresorul riscă o pedeapsă privativă de libertate de la 3 luni la 1 an, în funcție de circumstanțele agravante. Pentru deținerea și portul de arme letale fără permis, sancțiunea penală este pedeapsa cu închisoarea este de la 1 la 5 ani.

Angela Croitoru