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Botoșani. Peste 200 000 de lei și o autoutilitară, ridicate de polițiști într-un dosar privind tombole ilegale

de Popa Denisa

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat, la 11 august, o percheziție domiciliară la un bărbat din județul Botoșani, suspectat că ar fi organizat ilegal jocuri de noroc de tip „tombolă” în mediul online.

Potrivit anchetatorilor, în perioada iulie-august 2026, bărbatul ar fi organizat pe o rețea de socializare tombole cu premii constând în bani și autovehicule. Pentru participare, persoanele interesate ar fi achitat câte 200 de lei, reprezentând contravaloarea „biletului”.

„În cadrul activităților desfășurate, la locația vizată au fost identificați și ridicați în vederea continuării cercetărilor peste 200.000 de lei, precum și o autoutilitară care făcea obiectul ”tombolei” organizate fără autorizație, de către persoana bănuită de comiterea faptei”, au declarat reprezentanții IPJ Botoșani.

Cercetările sunt în desfășurare, polițiștii urmând să stabilească întreaga activitate desfășurată de bărbat și să dispună măsurile legale care se impun.

Foto: IPJ Botoșani

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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