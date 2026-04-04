INFRACȚIONALACTUALITATEInfracțional Botoșani

Botoșani. Percheziții pentru recuperarea unor motociclete furate din Italia

de Sofronia Gabi

Mai multe descinderi imobiliare au avut loc în locații din județul Botoșani, fiind recuperate mai multe motociclete furate din Italia, bunuri în valoare de 70.000. Pe 3 aprilie polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Botoșani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore pentru doi bărbați, de 38 și 52 de ani, cu dublă cetățenie română și ucraineană, cercetați pentru comiterea infracțiunii de tăinuire. „În fapt, în noaptea de 2 spre 3 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi au oprit pentru control, în localitatea Pomârla, o autoutilitară, condusă de către un bărbat de 38 de ani, de dublă cetățenie română și ucraineană, care transporta bunuri provenite din săvârșirea unor fapte de natură penală. În urma controlului efectuat asupra autoutilitarei au fost identificate 7 motociclete, marca Honda, fără a exista documente de proveniență”, anunță IPJ Botoșani.

Motocicletele figurează în baza de date Schengen cu semnalarea de obiecte căutate pentru a fi confiscate, alerte introduse de autoritățile din Italia. În urma activităților efectuate, polițiștii au identificat 3 locații în proximitatea Vămii Racovăt, utilizate de suspecți pentru depozitarea de mărfuri ce provin din săvârșirea unor infracțiuni . „La data de 03 aprilie 2026, polițiștii au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară la locațiile utilizate de suspecți pentru săvârșirea infracțiunilor, prilej cu care au fost identificate alte 12 motociclete, mărcile Honda și Husqvarna, pentru care nu există documente de proveniență. Întrucât bunurile identificate constituie mijloc de probă, fiind căutate ca bunuri pentru confiscare, au fost ridicate. Ca urmare a comiterii infracțiunilor, s-a stabilit un prejudiciu de aproximativ 70.000 de euro”, mai arată sursa citată.

În baza unor mandate de aducere, bărbații au fost conduși la sediul IPJ Botoșani pentru audieri. S-a stabilit că în noaptea de 2 spre 3 aprilie, bărbatul de 38 de ani ar fi condus autoutilitara cu intenția de a părăsi teritoriul României și de a intra în Ucraina, deși știa că în compartimentul autovehiculului se aflau cele șapte motociclete sustrase din Italia. Pentru cel de 52 de ani s-a reținut că la sfârșitul lunii martie ar fi primit autoutilitara de la persoane necunoscute, cu scopul de a o transporta în Ucraina, știind proveniența ilicită a bunurilor transportate.

FOTO – VIDEO IPJ Botoșani

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Expoziție Elena Morozan la Galeriile de Artă „Lascăr Vorel”  Piatra-Neamț
Expoziție Elena Morozan la Galeriile de Artă „Lascăr Vorel”  Piatra-Neamț
Pelerinajul de Florii din Piatra Neamț
Pelerinajul de Florii din Piatra Neamț

Ultima ora

Social Neamț

Urs la Grințieș

Urșii au început să coboare în zonele locuite și...
ACTUALITATE

Bacău. Polițist vicecampion național la kickbox

Alex, agent de poliție în cadrul Secției 6 Poliție...
ACTUALITATE

Recital de pian George Țăranu, la Biblioteca Județeană Neamț

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț, în parteneriat cu Liceul...
ACTUALITATE

Iași. Autoturism de 100.000 lei furat din Italia, reținut în Vama Stânca

Poliţiştii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca...
ACTUALITATE

Botoșani. Fraudă cu coduri de bare SGR

Un bărbat de 43 de ani, din Botoșani, a...

Categorii

Social Neamț

Urs la Grințieș

Urșii au început să coboare în zonele locuite și...
ACTUALITATE

Bacău. Polițist vicecampion național la kickbox

Alex, agent de poliție în cadrul Secției 6 Poliție...
ACTUALITATE

Recital de pian George Țăranu, la Biblioteca Județeană Neamț

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț, în parteneriat cu Liceul...
ACTUALITATE

Iași. Autoturism de 100.000 lei furat din Italia, reținut în Vama Stânca

Poliţiştii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca...
ACTUALITATE

Botoșani. Fraudă cu coduri de bare SGR

Un bărbat de 43 de ani, din Botoșani, a...
SOCIAL

FOTO. Piatra Neamț. Un copil de 12 ani a căzut în albia Cuejdiului

Militarii din cadrul ISU Neamț au intervenit pe 4...
RELIGIE

Pelerinajul de Florii din Piatra Neamț

Pelerinajul de Florii a avut loc astăzi, 4 aprilie,...
CULTURA

Expoziție Elena Morozan la Galeriile de Artă „Lascăr Vorel”  Piatra-Neamț

Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” Piatra-Neamț găzduiesc expoziția de...