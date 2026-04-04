Botoșani. Percheziții pentru recuperarea unor motociclete furate din Italia

Mai multe descinderi imobiliare au avut loc în locații din județul Botoșani, fiind recuperate mai multe motociclete furate din Italia, bunuri în valoare de 70.000. Pe 3 aprilie polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Botoșani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore pentru doi bărbați, de 38 și 52 de ani, cu dublă cetățenie română și ucraineană, cercetați pentru comiterea infracțiunii de tăinuire. „În fapt, în noaptea de 2 spre 3 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi au oprit pentru control, în localitatea Pomârla, o autoutilitară, condusă de către un bărbat de 38 de ani, de dublă cetățenie română și ucraineană, care transporta bunuri provenite din săvârșirea unor fapte de natură penală. În urma controlului efectuat asupra autoutilitarei au fost identificate 7 motociclete, marca Honda, fără a exista documente de proveniență”, anunță IPJ Botoșani.

Motocicletele figurează în baza de date Schengen cu semnalarea de obiecte căutate pentru a fi confiscate, alerte introduse de autoritățile din Italia. În urma activităților efectuate, polițiștii au identificat 3 locații în proximitatea Vămii Racovăt, utilizate de suspecți pentru depozitarea de mărfuri ce provin din săvârșirea unor infracțiuni . „La data de 03 aprilie 2026, polițiștii au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară la locațiile utilizate de suspecți pentru săvârșirea infracțiunilor, prilej cu care au fost identificate alte 12 motociclete, mărcile Honda și Husqvarna, pentru care nu există documente de proveniență. Întrucât bunurile identificate constituie mijloc de probă, fiind căutate ca bunuri pentru confiscare, au fost ridicate. Ca urmare a comiterii infracțiunilor, s-a stabilit un prejudiciu de aproximativ 70.000 de euro”, mai arată sursa citată.

În baza unor mandate de aducere, bărbații au fost conduși la sediul IPJ Botoșani pentru audieri. S-a stabilit că în noaptea de 2 spre 3 aprilie, bărbatul de 38 de ani ar fi condus autoutilitara cu intenția de a părăsi teritoriul României și de a intra în Ucraina, deși știa că în compartimentul autovehiculului se aflau cele șapte motociclete sustrase din Italia. Pentru cel de 52 de ani s-a reținut că la sfârșitul lunii martie ar fi primit autoutilitara de la persoane necunoscute, cu scopul de a o transporta în Ucraina, știind proveniența ilicită a bunurilor transportate.

