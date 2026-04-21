Botoșani. Percheziții la Ștefănești într-un dosar de evaziune și contrabandă

Polițiștiii din Botoșani au descins la locuințele unei persoane din Ștefănești, într-un dosar de evaziune fiscală, contrabandă și trafic de substanțe toxice, de unde au ridicat bunuri în valoare de aproximativ 12 000 de lei.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Botoșani, acțiunea a avut loc pe 20 aprilie, când polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefănești, sprijiniți de alte structuri ale IPJ Botoșani, au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară.

În urma descinderilor, au fost găsite și ridicate mai multe bunuri pentru anchetă, printre care documente, acte contabile, etichete contrafăcute și aproximativ 50 de litri de insecticid.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2024 – 2025, persoana vizată ar fi achiziționat substanțe interzise în agricultură de la cetățeni străini, pe care ulterior le-ar fi comercializat în România, fără a declara veniturile obținute.

„În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală, contrabandă calificată, trafic de produse sau substanțe toxice, falsul în înscrisuri oficiale, falsul în înscrisuri sub semnătură privată, înșelăciune și contrafacerea unei mărci, punerea în circulație a unor astfel de produse, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale”, au declarat reprezentanții IPJ Botoșani.

La acțiuni au participat și jandarmii botoșăneni.

