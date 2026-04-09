ACTUALITATEBOTOȘANIINFRACȚIONAL

Botoșani. Percheziții la persoane suspectate de braconaj. Amenzi de peste 23 000 de lei

de Popa Denisa

Percheziții în zorii zilei în județul Botoșani. Polițiștii au descins la mai multe locuințe din comuna Unțeni, județul Botoșani, într-un dosar de braconaj, vizând persoane bănuite de activități ilegale.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Botoșani, acțiunea a avut loc pe 8 aprilie, când oamenii legii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au pus în executare șapte mandate de percheziție domiciliară.

În urma verificărilor, polițiștii au ridicat mai multe dispozitive electronice și ustensile care ar fi fost folosite la comiterea infracțiunilor de braconaj. Acestea urmează să fie analizate în cadrul anchetei.

Pe lângă activitățile din dosarul penal, oamenii legii au constatat și alte nereguli. Au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 23 000 de lei, pentru încălcarea legislației privind gestionarea câinilor fără stăpân, regimul câinilor periculoși și protecția animalelor.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.

Video: IPJ Botoșani

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Piatra-Neamț: Program special de Paște la Evidența Populației
Piatra-Neamț: Program special de Paște la Evidența Populației
Doi tineri puși sub control judiciar după ce au furat laptopuri dintr-o sală de dans
Doi tineri puși sub control judiciar după ce au furat laptopuri dintr-o sală de dans

