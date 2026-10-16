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Botoșani. Percheziții la Bucecea – sunt vizate infracțiuni de fals referitoare la atestarea lipsei datoriilor către autoritățile locale

de Sofronia Gabi

Un număr de 6 mandate de percheziție domiciliară au fost puse în executare în zorii zilei de 15 octombrie, iar descinderile forțelor de ordine s-au desfășurat pe raza orașului Bucecea și comuna Blândești din județul Botoșani. Anchetatorii investighează infracțiuni de fals sub semnătură privată, falsificare de instrumente oficiale și folosirea instrumentelor false, în cauză fiind vorba de trei suspecți.

În urma probatoriului administrat a reieșit faptul că persoanele vizate de anchetă ar fi utilizat instrumente aparținând autorităților publice locale sau instrumente false (ștampile), în scopul eliberării de documente care să ateste în mod fals inexistența debitelor restante a unor persoane fizice către autoritățile publice locale”, anunță IPJ Botoșani.

În cadrul activităților desfășurate, la locațiile vizate au fost identificate și ridicate 100 de înscrisuri care prezintă interes în cauză. „De asemenea, polițiștii au identificat o armă tip pistol, o arbaletă și luneta aferentă și elemente de muniție, care au fost ridicate, iar cercetările au fost extinse și pentru infracțiunea de nerespectarea regimului armelor și munițiilor”, mai arată sursa citată.

FOTO ilustrativă

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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