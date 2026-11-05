Botoșani. Percheziții Jupiter – au fost găsite 14 arme și circa 10.000 elemente de muniție

26 de percheziții domiciliare au avut loc pe 5 noiembrie în mai multe locații din județul Botoșani în cadrul Operațiunii Jupiter. Descinderile polițiștilor din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase Botoșani au vizat locuințele unor persoane fizice bănuite că ar deține, fără drept, arme din categoria celor supuse autorizării. Anchetatorii au descins în 14 localități unde unele persoane ar fi intenționat să achiziționeze sau cumpăraseră deja, prin intermediul platformelor de comerț online, arme si muniție din categoria celor supuse autorizării sau ar fi utilizat în mod ilegal astfel de arme.

„La locațiile vizate au fost identificate și ridicate 14 arme neletale, tip pușcă și tip pistol, din categoria celor supuse autorizării, pe care persoanele vizate le dețineau fără a avea acest drept. De asemenea au fost indisponibilizate peste 10.000 de elemente de muniție letală și neletală”, anunță IPJ Botoșani. Polițiștii au identificat două arcuri cu săgeți, supuse notificării organelor de poliție, articole pirotehnice deținute ilegal și recipiente cu dioxid de carbon utilizate ca muniție pentru armele cu aer comprimat.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorilor din cadrul parchetelor din Botoșani, Săveni și Dorohoi, în vederea stabilirii întregii situații de fapt și a dispunerii măsurilor legale. „Facem precizarea că efectuarea perchezițiilor domiciliare reprezintă o etapă procesual penala, reglementată de Codul de procedură penală, si nu poate, în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, mai arată sursa citată.

FOTO – VIDEO IPJ Botoșani