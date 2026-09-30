Botoșani. Percheziții într-un dosar de înșelăciune. Un bărbat ar fi desfășurat ilegal activități religioase

Șapte percheziții domiciliare au fost efectuate, miercuri, 30 septembrie, în localitatea Cristinești și în municipiul Botoșani, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Botoșani au descins la domiciliul și la mai multe imobile aparținând sau folosite de un bărbat de 38 de ani, bănuit că, începând din 2018 și până în prezent, ar fi desfășurat în mod repetat activități cu caracter religios, fără a avea dreptul să facă acest lucru.

Potrivit IPJ Botoșani: „În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că în perioada 2018 până în prezent, persoana în cauză ar fi desfășurat, în mod repetat, fără drept, activități cu caracter religios specifice cultului ortodox, într-o încăpere neautorizată, situată la domiciliul acesteia și utilizată în scopul desfășurării unor activități specifice unui lăcaș de cult. Spațiul respectiv ar fi fost amenajat într-un mod asemănător lăcașurilor de cult aparținând cultului ortodox. Totodată, persoana în cauză ar fi utilizat veșminte și obiecte similare celor folosite de preoții creștin-ortodocși, existând suspiciunea că aceste elemente ar fi fost folosite pentru a crea aparența exercitării legitime a unor activități religioase și pentru a induce în eroare persoanele participante, în scopul obținerii unor foloase patrimoniale”.

În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate mai multe mijloace de probă. Bărbatul de 38 de ani a fost dus la sediul poliției, în baza unui mandat de aducere, pentru continuarea cercetărilor.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul structurilor de Investigații Criminale, Investigarea Criminalității Economice și Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase ale IPJ Botoșani, precum și al jandarmilor botoșăneni.

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Foto-video: IPJ Botoșani