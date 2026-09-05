Botoșani. Percheziții într-un dosar cu acuze de uz de armă fără drept și braconaj

Două percheziții domiciliare au avut loc în localitatea Cătămărești – Deal din județul Botoșani într-un dosar penal cu acuze de uz de armă fără drept și braconaj. Pe 4 septembrie polițiștii din cadrul Serviciului de Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Botoșani au descins la locuința și sediul societății unui tânăr, de 35 de ani, din localitatea menționată.

„În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că, la data de 01 septembrie 2026, în jurul orei 21:00, tânărul s-ar fi deplasat în extravilanul localității Cătămărești-Deal, pe un fond cinegetic diferit de cel în care acesta era înscris. Ulterior, ar fi braconat un exemplar de iepure, fără a deține autorizație de vânătoare emisă în acest sens. Cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare efectuate, la locuința tânărului au fost identificate mai multe materiale de probă, printre care o armă letală de vânătoare, cantitatea de 15 cartușe și un dispozitiv de ochire prevăzut cu sistem termoviziune”, conform IPJ Botoșani.

La sediul societății a fost identificat autoturismul utilizat la comiterea faptelor iar în interiorul acestuia a fost găsit tubul cartuș rezultat din percuția armei de foc de la momentul săvârșirii celor două infracțiuni. Bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. „Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Botoșani, urmând să fie prezentat instanței de judecată în vederea dispunerii unei măsuri preventive”, mai arată sursa citată.

FOTO IPJ Botoșani

(G. S.)