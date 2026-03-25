Botoșani. Percheziții în cazul unui dosar de contrabandă cu țigarete

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Botoșani au efectuat la data de 23 martie, două percheziții domiciliare în localitatea Badiuți, orașul Ștefănești, județul Botoșani, într-un dosar penal privind contrabanda cu țigarete.

Perchezițiile au vizat persoane suspectate că ar fi implicate în această activitate ilegală. În timpul anchetei, polițiștii au aflat că un autoturism despre care existau suspiciuni că transporta țigarete de contrabandă a fost mutat și ascuns într-o altă locație. Polițiștii au identificat imobilul și au obținut un mandat de percheziție, iar verificările continuă.

Până în prezent, în urma perchezițiilor inițiale, au fost descoperite mai multe pachete de țigarete. Pentru siguranța anchetei și a oamenilor, mai multe echipaje de poliție, împreună cu jandarmi și polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au fost mobilizate la fața locului, după ce unii localnici au încercat să împiedice activitatea autorităților.

Cercetările continuă pentru a stabili întreaga activitate infracțională și pentru a lua măsurile legale împotriva persoanelor implicate.