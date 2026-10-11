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Botoșani. Parte din lemnele pentru încălzirea unei școli s-au făcut scrum – cauza incendiului nu a fost stabilită

de Sofronia Gabi

Aproximativ 20 de metri cubi de lemn pentru încălzirea școlii din localitatea Cristești, județul Botoșani, au ars în urma unui incendiu izbucnit în seara de 10 octombrie. Când flăcările au fost observate în zona depozitului, au fost solicitați în ajutor pompierii din cadrul ISU Botoșani. Au intervenit salvatorii de la  Detașamentului de Pompieri Botoșani, militarii profesioniști fiind sprijiniți de voluntarii de la Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Cristești, cu trei autospeciale de stingere și un buldoexcavator.

Primii care au ajuns la locul intervenției au fost pompierii voluntari. Aceștia au constatat că ardeau aproximativ 20 de metri cubi de lemne de foc, existând pericolul ca flăcările să se extindă la întregul depozit, dar și la o clădire în care se afla centrala termică. Pentru stingerea incendiului și înlăturarea efectelor acestuia, pompierii militari și voluntari au acționat mai bine de o oră”, anunță ISU Botoșani.

Botoșani. Parte din lemnele pentru încălzirea unei școli s-au făcut scrum – cauza incendiului nu a fost stabilită

În urma intervenției, au fost salvați aproximativ 100 de metri cubi de lemne de foc. Deocamdată nu a fost determinată cauza probabilă de producere a incendiului, aceasta fiind în curs de stabilire.

FOTO ISU Botoșani

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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