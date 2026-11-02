Botoșani. Operațiunea Jupiter: percheziții într-un dosar penal de furt calificat, delapidare și abuz în serviciu

În cursul zilei de astăzi, 2 noiembrie 2026, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Botoșani, „sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni, au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară, la sediul unei unități de învățământ, al unei instituții și la locuința unei persoane fizice, din județul Botoșani”, arată informațiile dintr-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani. Activitățile fac parte din operațiunea JUPITER, care se află sub coordonarea Inspectoratului General al Poliției Române și a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Aceste percheziții au fost făcute în cadrul unui „dosar penal în care se desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare, abuz în serviciu, fals intelectual și furt calificat”.

Probatoriul administrat a stabilit că anumiți funcționari dintr-o unitate administrativ-teritorială și-au „însușit carburantul instituției, în perioada 2024–2025, fără a înregistra consumul în evidența contabilă”.

Pe lângă aceste fapte, dovezile au indicat că rețelele de apă și de energie electrică prezentau „branșări ilegale” „ale căror costuri ar fi fost achitate de o instituție”, respectiv că au fost „executate lucrări la un pod fără autorizație”, iar valoarea acestuia a fost supraevaluată.

Se continuă cercetările pentru a se stabili întreaga situație de fapt și pentru a se dispune măsurile legale „care se impun”.

IPJ Botoșani precizează că deși „efectuarea perchezițiilor domiciliare reprezintă o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală”, nu poate, „în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.

Acțiunea a beneficiat de „sprijinul specialiștilor din cadrul operatorilor privați de furnizare a serviciilor de utilități publice, din domeniul alimentării cu apă și energie electrică”.

Ioana Mărcuțianu