Actualizare: Persoana care a surprins imaginile, a reușit să elibereze cățelul. Polițiștii Biroului Protecția Animalelor de la IPJ Botoșani au venit, însoțiți de doctorul veterinar din comuna Albești, împreună au prins cățelul pentru a-l duce la un centru pentru câini din Botoșani. La primele verificări cățelul e sănătos.

Știre inițială: O bunică trecută de 80 de ani din comuna Albești, județul Botoșani, a fost filmată de un consătean în timp ce chinuie un cățel, pe un drum de țară, lângă un teren agricol. Femeia, “tanti Olga”, cum i se adresează cel care o filmează, a legat un cățel de o lăbuță și l-a târât după ea, având intenția de a-l omorî, după cum rezultă din materialul video.

Clipul a fost postat pe facebook de către omul care l-a realizat, oripilat de fapta bătrânei. Pe filmare se aude cum bărbatul o imploră: “Lasă-l, tanti Olga! E păcat, îl omori! Să trăiască, e păcat mare!”, în timp ce femeia continuă nestingherită să-l lege cu sârmă, pe fundalul schelălăiturilor animalului, și apoi îl târăște efectiv prin praf în urma sa.

Femeia riscă închisoare sau amendă

Protecția animalelor s-a autosesizat și cercetează cazul.

“În urma imaginilor apărute în spațiul public, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au demarat verificări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-au petrecut faptele și natura acestora, urmând ca în funcție de rezultate să fie dispuse măsuri”, precizează IPJ Botoșani.

În funcție de încadrarea faptei, femeia riscă “închisoare poliţienească de la 5 la 20 zile şi amendă de la 100 la 500 lei acela care, în public, săvârşeşte acte de cruzime sau tortură faţă de animale” sau închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă, dacă fapta sa va fi încadrată la “rănirea sau schingiuirea animalelor”, potrivit articolului 25 din Legea 205/2004 actualizată privind protecția animalelor.

Angela Croitoru

Imagini: IPJ Botoșani