Botoșani. O femeie și-a prins degetul în mixer și a ajuns la spital cu tot cu aparatul electrocasnic

O femeie de 27 de ani a avut nevoie atât de intervenția medicilor cât și a pompierilor militari după ce, într-un moment de neatenție și-a prins degetul arătător într-un mixer. S-a întâmplat pe 8 august când tânăra din Dorohoi a ajuns la spital cu mixer cu tot. „O femeie de 27 de ani a avut nevoie de ajutorul pompierilor după ce degetul arătător de la mâna stângă i-a rămas prins într-un mixer. Tânăra s-a prezentat la Spitalul Municipal Dorohoi cu tot cu aparatul electrocasnic, iar medicii au solicitat intervenția salvatorilor”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani.

Pentru că medicii nu au putut îndepărta aparatul, a fost solicitat sprijinul pompierilor militari. „Pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi au intervenit cu accesorii specifice de descarcerare și au reușit să elibereze mâna femeii. Cazul atrage atenția asupra pericolelor pe care le pot reprezenta aparatele electrocasnice, în special cele dotate cu lame, cuțite sau componente care se află în mișcare”, mai arată sursa citată

FOTO ISU Botoșani

(G. S.)