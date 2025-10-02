Botoșani: O femeie și-a pierdut viața și un bărbat a suferit arsuri într-un incendiu devastator

Un incendiu violent care a afectat locuința unor săteni din localitatea Popeni, comuna George Enescu, județul Botoșani, s-a soldat cu două victime, una pierzându-și viața. S-a întâmplat în zorii zilei de 2 octombrie, la locul indicat de apelant intervenind militarii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dorohoi, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor SMURD și o ambulanță din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță.

„Forțele de intervenție au constatat că este vorba de un incendiu generalizat la o casa de locuit pe o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați, fiind identificate două victime: un bărbat de 89 de ani, care a suferit arsuri ușoare și o femeie în vârstă de 97 de ani, găsită carbonizată în interiorul locuinței. Bărbatul a fost preluat de echipajul SMURD, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate”, anunță ISU Botoșani.

Cercetările ulterioare au stabilit că, cel mai probabil tragedia a fost provocată de un recipient cu lichid inflamabil uitat în zona plitei care a aprins materialele combustibile din apropiere. Pentru evitarea unor astfel de evenimente pompierii recomandă să nu aprindeți focul cu benzină, gaz sau motorină deoarece vă puneți viața în pericol. Aveți grijă să nu folosiți alte materiale combustibile în afară de cele pentru care a fost destinată soba. Amplasați, în fața sobelor o cutie metalică; aceasta va asigura protecția față de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprinse sau a jarului, care ar putea incendia materialele combustibile din apropiere. Nu puneți materiale combustibile în spațiile dintre sobă și perete. Nu așezați patul lângă sobă. Nu adormiți niciodată cu focul aprins în sobă.

FOTO: ISU Botoșani