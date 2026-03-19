Botoșani. O femeie de 90 de ani a rămas fără casă după un incendiu

Un puternic incendiu a afectat locuința unei femei de 90 de ani din localitatea Trușești, județul Botoșani. Evenimentul nedorit a avut loc în dimineața de 19 martie, înainte de ivirea zorilor. Flăcările au izbucnit la o anexă și s-au extins la o încăpere a locuinței. Proprietara a scăpat cu viață datorită vecinilor care au observat flăcările și au cerut ajutor la numărul unic de urgență. Ea dormea într-o altă cameră, iar până la ajungerea forțelor de intervenție a fost evacuată de vecinii săritori.

Au plecat la drum pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Trușești, cu o autospecială de stingere, precum și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță. La final specialiștii au cercetat și au ajuns la concluzia că cel mai probabil incendiul a fost provocat de jarul căzut din sobă pe materiale combustibile.

FOTO ISU Botoșani