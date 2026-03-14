Botoșani O familie din Suharău a rămas fără casă după un incendiu

O familie din localitatea Lișna, comuna Suharău, are nevoie de ajutor după ce casa le-a fost distrusă în urma unui incendiu. Evenimentul s-a produs în după-amiaza zilei de sâmbătă, 14 martie. În momentul izbucnirii incendiului nu era nimeni acasă. Un vecin a observat fum ieșind din podul casei și a apelat numărul unic de urgență 112, spune ISU Botoșani.

„La fața locului s-au deplasat, în cel mai scurt timp, pompierii militari de la Punctul de Lucru Darabani și Detașamentul Dorohoi, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, dar și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Suharău. Primii care au ajuns la intervenție au fost pompierii voluntari. Aceștia au constatat că locuința ardea în totalitate. Până la sosirea echipajelor de intervenție, au scos din casa cuprinsă de flăcări două butelii, înlăturând astfel pericolul unei explozii.

Pompierii au acționat rapid pentru localizarea și stingerea incendiului, reușind să împiedice propagarea flăcărilor către celelalte construcții din gospodărie, dar și către casa vecinilor. Proprietara a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale la fața locului, însă a refuzat transportul la spital. Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit”, a declarat locotenent Dorina Lupu, purtătorul de cuvânt.

Recomandări ISU pentru a rămâne în siguranță

Pentru înlăturarea riscului de incendiu, ISU Botoșani recomandă:

▪️ verificați periodic instalaţia electrică, cu ajutorul personalului autorizat. Orice modificare a acesteia poate fi făcută doar cu avizul distribuitorului de energie şi numai de specialiști în domeniu;

▪️ nu folosiţi instalaţii electrice improvizate. Fie că este vorba de reparaţia unui aparat electrocasnic, de prelungirea traseului unui cablu sau de repararea unei siguranţe, improvizaţiile pot conduce la un incendiu. Orice eroare de prindere sau de izolaţie poate crea un scurtcircuit sau o descărcare de curent;

▪️ la suplimentarea receptoarelor asiguraţi-vă că instalaţia existentă poate prelua consumul adiţional;

▪️ verificaţi periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice şi înlocuiţi-le atunci când sunt uzate;

▪️ nu folosiţi prize sau întrerupătoare slăbite. În cazul în care observaţi că priza se mişcă sau că în jurul întrerupătorului există orificii libere, cereţi ajutorul unui specialist pentru schimbarea prizei/întrerupătorului şi pentru izolarea zonei respective. De asemenea, acordaţi atenţie modului în care introduceţi sau extrageţi cablurile de alimentare din priză;

▪️ nu suprasolicitaţi o priză deoarece unele incendii se produc din cauza solicitării excesive a unei surse de curent. Avertismentul vizează alimentarea mai multor electrocasnice de putere electrică mare (frigider, maşină de spălat etc.) de la aceeași priză. Alocaţi, pe cât posibil, fiecărui aparat câte o priză. În cazul în care folosiți mai multe aparate la o singură sursă, aceasta se poate încălzi și provoca un incendiu;

▪️instalaţi şi utilizaţi aparatura electrocasnică respectând indicaţiile producătorului din prospectul produsului. În cazul în care sesizaţi că produsul respectiv şi-a schimbat parametri de funcţionare, se încălzește foarte repede sau emană un miros de ars, scoateţi-l imediat din funcţiune şi adresaţi-vă unui specialist. În cazul aparatelor mari, asigurați un spaţiu de aerisire pentru a se putea emana căldura acumulată în timpul funcţionării;

▪️ amplasaţi şi utilizaţi aparatele electrice departe de mediile umede. Unele accidente de natură electrică se produc din cauza folosirii curentului electric în apropierea sau la contactul cu apa.

Angela Croitoru