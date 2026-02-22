Stiri fierbintiACTUALITATESOCIAL

Botoșani. O familie din comuna Vorona a rămas fără casă!

de Croitoru Angela

O casă din satul Poiana, comuna Vorona, a fost cuprinsă de flăcări, în cursul zilei de sâmbătă, 21 februarie. Când s-a produs evenimentul, proprietarul nu era acasă. Alarma a fost dată de un vecin, care a observat flăcările.

„La caz s-au deplasat, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Vorona. Aceștia au constatat că locuința, cu o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, ardea în totalitate. Pompierii au acționat rapid astfel încât flăcările să nu se extindă la alte construcții din gospodărie, dar și la cele din curtea vecinului. Pentru stingerea incendiului și înlăturarea efectelor s-a acționat mai bine de o oră”, a transmis căpitan Dorina Lupu, purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani.

Pompierii au concluzionat că, cel mai probabil, incendiul a fost provocat de un coș de fum neizolat termic față de materialele combustibile.

Măsuri preventive coșuri de fum

Pentru înlăturarea pericolului de incendiu ce poate apărea pe timpul exploatării coşurilor și a burlanelor de evacuare a fumului, pompierii botoșăneni transmit câteva măsuri ce ar trebui luate:

-️ verificarea coșurilor / burlanelor de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile ale planșeului sau acoperișului (grinzi, astereală etc.);

-️ păstrarea distanţei dintre faţa exterioară a coșurilor şi elementele combustibile ale acoperişului;

-️ îngroșarea zidăriei coşului la trecerea prin planşee, lăsându-se un spaţiu între această zidărie şi elementele combustibile ale planşeului;

-️ tencuirea şi văruirea părţii din pod a coşului de fum, în scopul detectării imediate a fisurilor (căldura sau scânteile care ies prin fisurile unui coş de fum deteriorat constituie surse de aprindere, dacă în zona lor există elemente de construcţie sau structuri din lemn: grinzi, bârne, suport acoperiş etc.);

-️ curățarea periodică a coșurilor de fum pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare.

 

 

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
