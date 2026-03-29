FOTO. Botoșani. O combină a luat foc în timp ce treiera porumb!

Un incendiu spectaculos a avut loc pe un câmp de porumb din localitatea Lișmănița, orașul Darabani. O combină a luat foc în timp ce treiera porumb. Șoferul a observat că iese fum de la compartimentul motor, a oprit utilajul și a sunat după ajutor, la pompieri.

„La caz s-a deplasat un echipaj din cadrul Punctului de Lucru Darabani, cu o autospecială de stingere cu apă. Aceștia au constatat faptul că a ars instalația electrică a utilajului, iar incendiul a fost stins de către martorii la eveniment. Pompierii s-au asigurat că pericolul a fost înlăturat în totalitate. A fost salvat lanul de porumb.

Cel mai probabil, evenimentul s-a produs din cauza unui scurtcircuit„, a precizat căpitan Dorina Lupu, purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani.

Pompierii militari botoșăneni transmit câteva recomandări „pentru a preveni astfel de incendiile, proprietarii terenurilor și reprezentanții asociațiilor agricole trebuie să:

verifice maşinile şi utilajele agricole din punct de vedere tehnic, să asigurare dotarea acestora cu dispozitive parascântei şi cu mijloace de primă intervenție ‐ stingătoare, bidoane cu apă, lăzi cu nisip şi mături;

remedieze defecţiunile apărute la maşinile şi utilajele agricole la distanță față de lanurile nerecoltate, mirişti sau vegetație uscată;

alimenteze utilajele cu carburant în punctele de alimentare special amenajate;

asigure punctele de recoltare cu tractoare cu plug sau disc, cisterne cu apă;

asigure izolarea lanurilor prin fâşii arate sau discuite faţă de drumuri şi păduri sau căi ferate adiacente;

strângă paiele rezultate în urma recoltării şi să are imediat miriştea;

respecte regulile privind fumatul şi utilizarea focului deschis”.

FOTO: ISU Botoșani