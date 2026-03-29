FOTO. Botoșani. O combină a luat foc în timp ce treiera porumb!

de Croitoru Angela

Un incendiu spectaculos a avut loc pe un câmp de porumb din localitatea Lișmănița, orașul Darabani. O combină a luat foc în timp ce treiera porumb. Șoferul a observat că iese fum de la compartimentul motor, a oprit utilajul și a sunat după ajutor, la pompieri.

La caz s-a deplasat un echipaj din cadrul Punctului de Lucru Darabani, cu o autospecială de stingere cu apă. Aceștia au constatat faptul că a ars instalația electrică a utilajului, iar incendiul a fost stins de către martorii la eveniment. Pompierii s-au asigurat că pericolul a fost înlăturat în totalitate. A fost salvat lanul de porumb.

Cel mai probabil, evenimentul s-a produs din cauza unui scurtcircuit„, a precizat căpitan Dorina Lupu, purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani.

Pompierii militari botoșăneni transmit câteva recomandări „pentru a preveni astfel de incendiile, proprietarii terenurilor și reprezentanții asociațiilor agricole trebuie să:

  • verifice maşinile şi utilajele agricole din punct de vedere tehnic, să asigurare dotarea acestora cu dispozitive parascântei şi cu mijloace de primă intervenție ‐ stingătoare, bidoane cu apă, lăzi cu nisip şi mături;
  • remedieze defecţiunile apărute la maşinile şi utilajele agricole la distanță față de lanurile nerecoltate, mirişti sau vegetație uscată;
  • alimenteze utilajele cu carburant în punctele de alimentare special amenajate;
  • asigure punctele de recoltare cu tractoare cu plug sau disc, cisterne cu apă;
  • asigure izolarea lanurilor prin fâşii arate sau discuite faţă de drumuri şi păduri sau căi ferate adiacente;
  • strângă paiele rezultate în urma recoltării şi să are imediat miriştea;
  • respecte regulile privind fumatul şi utilizarea focului deschis”.

FOTO: ISU Botoșani

https://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Botoșani. Tânăr dispărut din Dorohoi

Familia și polițiștii din Botoșani au început căutările pentru...
Patru județe sub cod galben de precipitații și viscol la munte!

Patru județe din Regiunea de Nord-Est – Neamț, Bacău,...
Guvernul a aprobat drumul expres Suceava–Siret: investiție de peste 7,4 miliarde lei

Guvernul a aprobat joi indicatorii tehnico-economici pentru realizarea Drumului...
Spitalul Regional Iași a intrat în lucru. Ministrul Sănătății: „Suntem în grafic pentru 2028”

Lucrările la Spitalul Regional de Urgență Iași au început,...
Vasluiul închide robinetul „păcănelelor”: decizie politică, efecte sociale în lanț

Vaslui devine unul dintre primele municipii din țară care...

