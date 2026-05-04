ACTUALITATEBOTOȘANI

Botoșani. O casă și o anexă au ars complet în toiul nopții

de Popa Denisa

Un incendiu violent a izbucnit, în noaptea de duminică spre luni, 4 mai  într-o gospodărie din localitatea Poiana, orașul Flămânzi, județul Botoșani, unde o casă și o anexă au fost cuprinse de flăcări și distruse aproape în totalitate.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Botoșani, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Flămânzi și ai Detașamentului Botoșani, cu două autospeciale de stingere.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent, cele două construcții arzând generalizat. Situația a fost și mai periculoasă din cauza unei butelii rămase în interiorul locuinței.

„Până la sosirea pompierilor la fața locului, proprietarii au reușit să scoată din locuință două butelii. O a treia a rămas însă în interior, fiind deschisă, iar după ce furtunul a ars, gazul s-a degajat și a alimentat arderea, favorizând intensificarea și extinderea incendiului”, au declarat reprezentanții ISU Botoșani.

Pompierii au intervenit și au reușit să împiedice propagarea focului la o altă locuință aflată în aceeași gospodărie.

Cauza probabilă a incendiului ar fi fost un coș de fum necurățat de funingine, care a provocat aprinderea materialelor combustibile din apropiere.

Video: ISU Botoșani

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Bărbat accidentat pe trecerea de pietoni în Bicaz
Bărbat accidentat pe trecerea de pietoni în Bicaz
Suceava. Femeie lovită mortal de trenul Timișoara-Iași
Suceava. Femeie lovită mortal de trenul Timișoara-Iași

