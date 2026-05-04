Botoșani. O casă și o anexă au ars complet în toiul nopții

Un incendiu violent a izbucnit, în noaptea de duminică spre luni, 4 mai într-o gospodărie din localitatea Poiana, orașul Flămânzi, județul Botoșani, unde o casă și o anexă au fost cuprinse de flăcări și distruse aproape în totalitate.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Botoșani, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Flămânzi și ai Detașamentului Botoșani, cu două autospeciale de stingere.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent, cele două construcții arzând generalizat. Situația a fost și mai periculoasă din cauza unei butelii rămase în interiorul locuinței.

„Până la sosirea pompierilor la fața locului, proprietarii au reușit să scoată din locuință două butelii. O a treia a rămas însă în interior, fiind deschisă, iar după ce furtunul a ars, gazul s-a degajat și a alimentat arderea, favorizând intensificarea și extinderea incendiului”, au declarat reprezentanții ISU Botoșani.

Pompierii au intervenit și au reușit să împiedice propagarea focului la o altă locuință aflată în aceeași gospodărie.

Cauza probabilă a incendiului ar fi fost un coș de fum necurățat de funingine, care a provocat aprinderea materialelor combustibile din apropiere.

Video: ISU Botoșani