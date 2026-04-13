Botoșani Morminte în flăcări la cimitirul Schitului Orășeni
Botoșani. Morminte în flăcări la cimitirul Schitului Orășeni

alexandru
de alexandru

„Aveți grijă unde așezați lumânările atunci când mergeți la cimitir! Dacă sunt prea aproape de coroanele de flori sau de vegetație uscată, pot provoca incendii”, atenționează căpitan Dorina Lupu, purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani.

Vegetația uscată din cimitirul Schitului Orășeni din comuna Cristești a fost cuprinsă de flăcări, luni, 13 aprilie 2026, după ce unul dintre urmașii decedaților a aprins lumânări.Vegetația uscată din cimitirul Schitului Orășeni din comuna Cristești a fost cuprinsă de flăcări, luni, 13 aprilie 2026, după ce unul dintre urmașii decedaților a aprins lumânări la căpătâiul unui mort, mult prea aproape de materiale combustibile.

„La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Cristești, cu două autospeciale de stingere. Aceștia au constatat că ardeau vegetația uscată și deșeuri vegetale de pe aproximativ 500 de metri pătrați și au acționat rapid astfel încât flăcările să nu se extindă.

Pentru a preveni astfel de evenimente, recomandăm respectarea următoarelor măsuri:

  • nu așezați lumânările aprinse în apropierea materialelor care pot lua foc uşor;
  • asigurați-vă că lumânările se află în poziţie verticală şi sunt fixate într-un suport special”, a precizat ISU Botoșani, prin purtătorul de cuvânt.

Angela Croitoru

Foto: ISU Botoșani

alexandru
