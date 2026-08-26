Botoșani. Medic stomatolog, de 73 de ani, reținut după percheziții. A dat o gaură de 112.000 de lei la bugetul de stat!  

O femeie, în vârstă de 73 de ani, medic stomatolog al unui cabinet școlar din județul Botoșani, a reușit să-și însușească de la bugetul statului suma de 112.000 de lei – contravaloarea a patru ani de așa-zise servicii medicale acordate elevilor.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat, marți 25 august 2026, trei percheziții, atât la domiciliul, cât și la sediul profesional al medicului stomatolog bănuit de comiterea infracțiunii de obținerea ilegală de fonduri în formă continuată.

În acest moment, femeia este reținută în arestul IPJ Botoșani, urmând ca ulterior să fie deferită justiției.

“În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că aceasta, în calitate de medic stomatolog, în perioada ianuarie 2020-iunie 2024, ar fi raportat peste 1.000 de servicii medicale fictive, încasând în mod nejustificat 112.000 din bugetul de stat, sumă destinată serviciilor medicale acordate elevilor.

În cadrul perchezițiilor efectuate, la locațiile vizate au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe mijloace materiale de probă, printre care dispozitive electronice și înscrisuri care prezintă interes în cauză.

În același context, persoana bănuită de comiterea faptei, o femeie de 73 de ani, a fost condusă la sediul poliției în baza unui mandat de aducere, ulterior, față de aceasta fiind dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore”, precizează Delia Neniscu, purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani.

(A.C.)