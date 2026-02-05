Botoșani. Incendiu soldat cu decesul unei persoane

O femeie de 80 de ani, din localitatea Călărași, județul Botoșani, a murit în incendiul care i-a cuprins locuința în zorii zilei de 5 februarie. Evenimentul nedorit a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112 de către un vecin, însă flăcările au fost văzute târziu, iar pentru victimă nu s-a mai putut face nimic. Au intervenit pompierii militari de la Garda de Intervenție Ștefănești, cu o autospecială de stingere, un echipaj aparținând Serviciului Județean de Ambulanță și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Călărași.

„Aceștia au constatat faptul că ardeau bunurile din două camere și o parte din acoperișul casei. Proprietara a fost găsită într-una dintre camerele afectate de incendiu, iar echipajul medical a declarat decesul. Incendiul a fost stins în limitele găsite”, conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani. La final specialiștii au cercetat și au ajuns la concluzia că, cel mai probabil, tragedia a fost generată de jarul căzut din sobă pe materiale combustibile.

FOTO ISU Botoșani