Botoșani. Incendiu soldat cu decesul unei persoane

de Sofronia Gabi

O femeie de 80 de ani, din localitatea Călărași, județul Botoșani, a murit în incendiul care i-a cuprins locuința în zorii zilei de 5 februarie. Evenimentul nedorit a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112 de către un vecin, însă flăcările au fost văzute târziu, iar pentru victimă nu s-a mai putut face nimic. Au intervenit pompierii militari de la Garda de Intervenție Ștefănești, cu o autospecială de stingere, un echipaj aparținând Serviciului Județean de Ambulanță și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Călărași.

Aceștia au constatat faptul că ardeau bunurile din două camere și o parte din acoperișul casei. Proprietara a fost găsită într-una dintre camerele afectate de incendiu, iar echipajul medical a declarat decesul. Incendiul a fost stins în limitele găsite”, conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani. La final specialiștii au cercetat și au ajuns la concluzia că, cel mai probabil, tragedia a fost generată de jarul căzut din sobă pe materiale combustibile.

FOTO ISU Botoșani

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiției si în general pe domeniul social.
