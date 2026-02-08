ACTUALITATEBOTOȘANISOCIAL

Botoșani. Incendiu puternic într-o locuință de pe strada Ion Creangă, pompierii acționează pentru stingere

de Popa Denisa

Un incendiu a izbucnit în urmă cu puțin timp într-o casă de pe strada Ion Creangă din municipiul Botoșani. Alarma a fost dată de un trecător care a observat flăcările și fumul dens.

La fața locului s-au deplasat imediat echipaje ale Detașamentului de Pompieri Botoșani, cu două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. Pompierii au constatat că locuința ardea în totalitate, cu flacără și degajări mari de fum, și au intervenit pentru a împiedica extinderea focului la clădirile învecinate.

În prezent, echipele continuă acțiunea de lichidare a ultimelor focare și curățare a efectelor incendiului. Proprietarul locuinței, un bărbat în vârstă, a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD, fiind ulterior transportat la spital pentru investigații și tratament.

Autoritățile continuă evaluarea pagubelor și cercetările pentru a stabili cauza exactă a incendiului.

Foto: ISU Botoșani

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
