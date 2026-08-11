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Botoșani. Incendiu devastator în localitatea Tudor Vladimirescu – intervenția a durat mai bine de 5 ore

de Sofronia Gabi

Un incendiu de proporții a afectat gospodăria unui localnic din comuna Albița, localitatea Tudor Vladimirescu. Evenimentul nedorit a avut loc pe 10 august și a fost anunțat prin numărul unic de urgență 112. S-a reclamat faptul că un depozit de furaje a fost cuprins de flăcări, cel mai probabil din cauza utilizării focului deschis în spații deschise fără respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor.

Botoșani. Incendiu devastator în localitatea Tudor Vladimirescu – intervenția a durat mai bine de 5 ore

Alarma a fost dată de proprietar, iar la fața locului au ajuns, în cel mai scurt timp, patru echipaje din cadrul Gărzii de Intervenție Trușești și Detașamentului de Pompieri Botoșani, cu patru autospeciale de stingere. În sprijinul acestora au intervenit și Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență Albești și Hlipiceni, cu două autospeciale de stingere. „La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la aproximativ 60 de tone de furaje și la lemnele de foc depozitate în apropiere, dar și la acoperișul construcției, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați”, anunță ISU Botoșani.

Botoșani. Incendiu devastator în localitatea Tudor Vladimirescu – intervenția a durat mai bine de 5 ore

Pentru stingerea incendiului și înlăturarea efectelor acestuia, pompierii militari și voluntari au intervenit mai bine de cinci ore. Misiunea a fost una de durată, având în vedere cantitatea mare de furaje, dar și necesitatea verificării fiecărei zone afectate pentru eliminarea riscului de reaprindere.

Botoșani. Incendiu devastator în localitatea Tudor Vladimirescu – intervenția a durat mai bine de 5 ore

FOTO ISU Botoșani

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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